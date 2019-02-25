Кабмин ФРГ призвал Мадуро отказаться от насилия и пропустить гуманитарную помощь

Германия требует от руководства Венесуэлы отказаться от насилия на фоне внутригосударственного кризиса, а также поддерживает дальнейшее давление на действующего президента Николаса Мадуро и его окружение. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер

"Федеральное правительство осуждает насильственную блокаду на границе", — сказала она, указав, что руководство страны избегает гуманитарной помощи из-за рубежа на протяжении нескольких лет.

"Мы призываем венесуэльское правительство избегать любого насилия и пропустить гуманитарную помощь", — добавила Деммер. По ее словам, силы безопасности страны "несут ответственность за безопасность, свободу и соблюдение гражданских прав" населения.

Представитель МИД ФРГ Мария Адебар со своей стороны заявила, что "давление на Мадуро должно быть усилено с целью двигаться в направлении свободных выборов". Это она сказала в ответ на вопрос, видит ли официальный Берлин связь между обстановкой в стране и санкциями. Деммер со свой стороны дополнила, что ФРГ "одобряет дальнейшие ограничительные меры".

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее анонсировал, что 23 февраля в страну будет доставлена гуманитарная помощь, собранная США с союзниками. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". К контрольно-пропускным пунктам в пятницу были стянуты подразделения полиции и армии, которые перекрыли дороги. В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению Каракаса.