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Кабмин ФРГ призвал Мадуро отказаться от насилия и пропустить гуманитарную помощь 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Фото: Reuters
Германия требует от руководства Венесуэлы отказаться от насилия на фоне внутригосударственного кризиса, а также поддерживает дальнейшее давление на действующего президента Николаса Мадуро и его окружение. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Берлине представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.
"Федеральное правительство осуждает насильственную блокаду на границе", — сказала она, указав, что руководство страны избегает гуманитарной помощи из-за рубежа на протяжении нескольких лет.
"Мы призываем венесуэльское правительство избегать любого насилия и пропустить гуманитарную помощь", — добавила Деммер. По ее словам, силы безопасности страны "несут ответственность за безопасность, свободу и соблюдение гражданских прав" населения.
Представитель МИД ФРГ Мария Адебар со своей стороны заявила, что "давление на Мадуро должно быть усилено с целью двигаться в направлении свободных выборов". Это она сказала в ответ на вопрос, видит ли официальный Берлин связь между обстановкой в стране и санкциями. Деммер со свой стороны дополнила, что ФРГ "одобряет дальнейшие ограничительные меры".
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее анонсировал, что 23 февраля в страну будет доставлена гуманитарная помощь, собранная США с союзниками. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". К контрольно-пропускным пунктам в пятницу были стянуты подразделения полиции и армии, которые перекрыли дороги. В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению Каракаса.
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Комментарии8
В мире , Латинская Америка , Ульрике Деммер , Николас Мадуро , МИД , Венесуэла , Германия
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