На границе Венесуэлы и Колумбии продолжились столкновения

Столкновения на границе Венесуэлы Колумбии продолжились в воскресенье с участием венесуэльских мигрантов, которые пытались вернуться в страну, передает корреспондент РИА Новости

Оппозиция Венесуэлы 23 февраля пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, которую власти в лице законного главы государства Николаса Мадуро категорически не намерены принимать. Правительство Мадуро заявляет, что никакого гуманитарного кризиса в стране нет, а попытки доставить гуманитарную помощь являются провокациями. Как заявлял сам Мадуро, история с гуманитарной помощью является прикрытием для агрессии против его страны. На фоне кризиса Мадуро уже разорвал дипломатические отношения с США и Колумбией.

Во время попытки доставки гуманитарной помощи на границе с Колумбией в субботу были сожжены несколько грузовиков. Генсек Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что в результате столкновений между правоохранительными органами и демонстрантами на границах Венесуэлы с Колумбией и Бразилией пострадали 335 человек.

В результате принятого Каракасом решения закрыть границу с Колумбией в пограничном городе Кукута остались многие венесуэльцы, которые не могут вернуться в страну. Поскольку все пограничные мосты заблокированы, они пытались перейти вброд реку Тачира, разделяющую венесуэльский одноименный штат и колумбийский департамент Северный Сантандер. К мигрантам присоединилась группа протестующих, требующих от властей Венесуэлы принять гуманитарную помощь.

Национальная гвардия, чтобы не допустить несанкционированного перехода границы, применила против нарушителей слезоточивый газ. В ответ пытавшиеся прорваться в Венесуэлу люди забрасывали пограничников камнями.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.