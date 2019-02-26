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Иракская разведка в очередной раз «нашла» лидера ИГ 

Lenta.ru + ещё 1 51 минуту назад
Фото: AP
Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади может находиться на последних территориях в долине реки Ефрат, которые остаются под контролем террористов. Об этом пишет журналист Элайджа Манье со ссылкой на источники в иракской разведке.
«Есть точные признаки того, что руководители ИГ, в том числе аль-Багдади, сейчас находятся тут», — сообщил репортеру собеседник.
По его словам, эту информацию спецслужбам передали иракцы, которые сейчас находятся в районе населенного пункта Багхуз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
По мнению Манье, лидер группировки, скорее всего, действительно, находится на территории последнего оплота террористов. Это связано с тем, что с августа 2018 года он ни разу не опубликовал послания джихадистам. Отмечается, что во время предыдущих боев, например, за Мосул и Ракку, аль-Багдади обращался к бойцам с воодушевляющими сообщениями.
В настоящее время под контролем «Исламского государства» остается несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор.
В декабре 2018 года сообщалось, что в плен взят помощник аль-Багдади Усама аль-Авейд. Он отвечал за безопасность ИГ в Ракке, Дейр-эз-Зоре и других регионах. Однако, где находится сам главарь, тогда не было выяснено.
В последние годы неоднократно появлялась информация о ликвидации аль-Багдади, его смертельных ранениях или захвате в плен. Все эти сообщения не подтверждались.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство
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