Во время «Оскара» случилось ЧП

Завоевавшая «Оскар» звезда «Богемской рапсодии» рухнула со сцены

Актер Рами Малек упал со сцены в зрительный зал на церемонии вручения премии «Оскар». Артисту понадобилась помощь врачей, сообщает People в понедельник, 25 февраля.

37-летний Малек получил «Оскар» как лучший актер за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия», байопике о рок-группе Queen. Он рухнул с подиума вместе со статуэткой.

Отмечается, что Малека сначала посадили на сидение в зрительном зале, а затем врачи отвели артиста в закулисное помещение. Его представитель отказался комментировать состояние актера.