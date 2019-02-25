«Виновник» утери Крыма Украиной назвал обвинения ерундой

Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, задержанный по подозрению в государственной измене, заявил, что никогда не скрывался и за прошедшие пять лет ни разу не был вызван на допрос.

Перед началом заседания суда в Киеве по избранию ему меры пресечения, экс— руководитель Генштаба прокомментировал своё задержание.

«Провели обыск, после этого дали подозрение. Я на него посмотрел, даже не стал расписываться, не стал читать: ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана», — цитирует УНИАН подозреваемого.

По словам военного, его задержали, чтобы «показать, что оказывается, была преступная группировка».