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«Виновник» утери Крыма Украиной назвал обвинения ерундой 

News.ru + ещё 27 10 часов назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, задержанный по подозрению в государственной измене, заявил, что никогда не скрывался и за прошедшие пять лет ни разу не был вызван на допрос.
Перед началом заседания суда в Киеве по избранию ему меры пресечения, экс— руководитель Генштаба прокомментировал своё задержание.
«Провели обыск, после этого дали подозрение. Я на него посмотрел, даже не стал расписываться, не стал читать: ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана», — цитирует УНИАН подозреваемого.
По словам военного, его задержали, чтобы «показать, что оказывается, была преступная группировка».
Как писал News.ru, ранее генеральный прокурор страны Юрий Луценко заявил, что Замана несёт ответственность за «расформирование воинских частей и соединений» в 2014 году, из-за чего ВСУ не смогли противостоять «российской агрессии».
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Генштаб , УНИАН , Республика Крым
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