Трампа заподозрили в готовности признать право КНДР на ядерное оружие

Эксперт Гуверовского института войны, революции и мира Майкл Ослин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп якобы «вынужден согласиться с наличием у Северной Кореи ядерного оружия», хотя продолжает заявлять о необходимости полной денуклеаризации КНДР.

По оценке автора статьи, опубликованной в The Wall Street Journal , Трамп осуществляет «революционные изменения» в политике США в отношении КНДР, поскольку, продолжая заявлять о необходимости полной денуклеаризации, он в то же время «похоже, вынужден согласиться с наличием у Северной Кореи ядерного оружия».

Ослин считает, что вместо денуклеаризации Белый дом «добивается фактически нормализации отношений с тем, чтобы снизить возможность вооруженного конфликта».

Президент Трамп считает, что такая стратегия обеспечит большую безопасность США, но в то же время в результате могут пострадать позиции Соединенных Штатов в Азии, предупреждает автор материала.

«Большинство политических наблюдателей согласны с тем, что Трамп унаследовал неудачную политику в отношении КНДР, — говорится в статье. — Сейчас он, возможно, лишь признает то, что признал бы любой другой: лишить Пхеньян ядерных вооружений можно лишь с применением военных средств».

«Вместо того, чтобы вновь и вновь упираться в тупик — а именно такими были предпринимавшиеся ранее дипломатические попытки — Трамп, похоже, сосредоточился на том, чтобы установить с северокорейским лидером рабочие отношения, которые обеспечили бы открытые каналы для коммуникаций и сократили бы напряженность в отношениях», — говорится в материале.

Альтернативой этому, по его мнению, был бы «бесконечный раунд переговоров» без реальных шансов на успех.

В статье отмечается, что предпринимаемые Трампом шаги могут дать «неожиданные результаты», хотя и чреваты риском. При этом автор материала советует Трампу в ходе переговоров в Ханое «посмотреть, не удастся ли вбить клин между Пхеньяном и Пекином».