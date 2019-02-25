Будущее за коалицией: в Молдавии обнародованы предварительные итоги парламентских выборов

В воскресенье в Молдавии состоялись парламентские выборы. После обработки 96% протоколов по партийным спискам лидирует Партия социалистов, выступающая за сближение с Россией . За неё проголосовали более 31,7% избирателей. Также в парламент проходят блок ACUM (25,3%), правящая сейчас Демократическая партия (24,4%) и партия «Шор» (8,5%). По одномандатным округам лидирует Демпартия, на втором месте — социалисты. Уже очевидно, что ни одна из политических сил не наберёт необходимого большинства для формирования парламента и сторонам придётся вести переговоры о коалиции. Как заявил президент Молдавии Игорь Додон , представляющий социалистов, сформировать коалицию будет очень сложно.

24 февраля в Молдавии состоялись парламентские выборы, которые впервые проходят по смешанной системе: 50 человек по партийным спискам и 51 — по одномандатным округам.

После обработки более 96% бюллетеней по партийным спискам лидирует Партия социалистов, которая выступает за укрепление связей с Россией и ЕАЭС . По данным ЦИК республики, она набирает 31,6% голосов. У блока ACUM (включает партии «Действие и солидарность» и «Платформа „Достоинство и правда“) — 25,5%, а у Демпартии (правящей в нынешнем созыве) — 24,2%. Также в парламент проходит партия „Шор“, за неё проголосовали 8,5%. Остальные политические силы не прошли 6%-ный барьер для партий и 8%-ный — для электоральных блоков. Всего в выборах приняли участие 14 партий и один блок.

По одномандатным округам лидирует Демпартия, претендующая на 19 мест в парламенте. Социалисты могут рассчитывать на 15 мест, а блок ACUM — на 11.

Как отмечает ЦИК Молдавии, явка составила 49,2%. На прошедших в 2014 году выборах явка была больше — около 56%.

Предварительные итоги выборов говорят о том, что партиям придётся вести диалог, чтобы сформировать правительство, поскольку ни одна из политических сил не займёт 51 кресло в парламенте из 100. Президент Молдавии, представитель Партии социалистов Игорь Додон отметил, что переговоры будут сложными.

»Говорить о коалициях рано. Избирательная кампания была настолько грязной, что договариваться будет очень непросто», — приводит слова президента республики ТАСС.

Как заявили в Партии социалистов, зарегистрированы некоторые нарушения в ходе голосования.

«Около десяти тысяч человек от нашей партии наблюдали за выборами. Практически все нарушения ими зафиксированы. Их изучают наши юристы, после чего партия объявит свою позицию о легитимности этих выборов, в том числе на участках для избирателей из Приднестровья», — сказал один из лидеров социалистов — Ион Чебан.

Представители проевропейской оппозиции Молдавии (ACUM) считают, что прошедшие выборы нельзя назвать честными. Так, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду утверждает, что руководство использовало жителей Приднестровья.

«Эти выборы, как мы их видели, нельзя назвать свободными и корректными. Это были самые недемократичные выборы в истории страны, — сказала она. — Были подтасовки. Мы наблюдали, как организованно привозились избиратели из Приднестровья, которым платили за голос в пользу определённых кандидатов от режима».

Наблюдатели от СНГ не выявили серьёзных нарушений. Об этом сообщил член миссии организации, депутат Госдумы Павел Дорохин.

«Ездили сначала на открытие избирательного участка в Академии наук в Кишинёве, потом посетили участки неподалёку от Кишинёва, затем съездили в Бельцы, где посетили, в частности, два участка, где голосовали жители Приднестровья. Серьёзных нарушений нигде не замечали», — приводит его слова ТАСС.

При этом Демократическая партия, которая контролирует парламент, призвала всех участников выборов к диалогу. По их мнению, голосование прошло демократично и свободно.

«Хочу поблагодарить всех участников избирательного процесса, выборы были свободными и демократическими. Разумеется, были небольшие нарушения, но мы считаем, что они не смогут повлиять на итоги голосования», — сказал председатель партии Владимир Плахотнюк.

Как рассказали в ЦИК, комиссия получила 18 жалоб на нарушения. Девять — от Демпартии, шесть — от Партии социалистов, две — от блока ACUM и одну — от партии «Шор».

Ранее парламент Молдавии принял решение отменить «день тишины» и разрешить агитацию в день выборов.

«Без России Молдавия не выживет»

Основная борьба на выборах развернулась между Партией социалистов, Демократической партией и оппозиционным проевропейским блоком ACUM. Левые выступают за сближение с Россией и Евразийским экономическим союзом.

«Наш путь в Таможенный союз, за участие Молдовы в создании и строительстве Евразийского союза — это шанс на возрождение Молдовы. Это гарантия сохранения духовно-нравственных ценностей нашего народа, восстановления целостности страны и сильной государственности Молдовы», — говорится в программе партии.

«Без России Молдавия не выживет, я имею в виду без хороших стратегических отношений с Россией», — заявил РИА Новости президент Молдавии Игорь Додон.

При этом правящая Демократическая партия выступает против сближения с Москвой. Так, 13 февраля она инициировала отзыв посла республики в России Андрея Негуцу. Додон тогда отказался подписывать необходимый для этого указ.

Более того, спикер парламента Молдавии и зампредседателя Демократической партии Андриан Канду заявил, что Россия якобы вмешивалась в выборы.

«Российская Федерация использовала много инструментов, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасёнными из Афганистана пилотами», — сказал он.

Однако это заявление опроверг Додон, обвинив демократов в попытке переложить ответственность за неудачи на Россию.

«Россия не вмешивается в наши выборы, а заявления спикера кощунственны. Проводя антироссийскую политику, демократы не озаботились ни трудностями наших производителей, которые потеряли основной для них российский рынок, ни проблемами более чем полумиллиона наших трудовых мигрантов в России, деньги которых помогают удерживать на плаву молдавскую экономику, которую проевропейское правительство вогнало в кризис», — приводит его слова ТАСС.

При этом он пояснил, что произошло с молдавскими пилотами в Афганистане. Когда один из работавших по контракту с США молдавских пилотов погиб, а другие оказались в плену у талибов*, правительство заявило, что их освободят американские и румынские военные.

«Но более чем за три года так ничего не было сделано. Когда с помощью РФ их освободили, в Кишинёве не придумали ничего лучшего, чем обвинить Москву во вмешательстве в выборы. Порядочные люди так не поступают», — подчеркнул Додон.