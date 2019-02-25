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Явка на выборах в парламент Молдавии составила 49,22% 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Reuters
Явка на парламентских выборах в Молдавии к моменту закрытия всех избирательных участков составила 49,22%, сообщается на сайте Центризбиркома в понедельник.
По данным на 07.00 по местному времени (08.00 мск), в выборах в Молдавии приняли участие 1,45 миллиона человек, это 49,22% от общего числа избирателей.
На зарубежных участках к этому времени в выборах приняли участие более 76,6 тысячи человек — это 2,59% от общего числа избирателей.
В Молдавии в воскресенье прошли парламентские выборы. Депутатов избирают на четыре года. Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Порога явки нет.
На места в парламенте претендуют 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.
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Комментарии
В мире , СНГ , Демократическая партия США , ЕАЭС , Молдова
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