The Hill (США): может быть, Роберт Мюллер на самом деле расследует сговор с участием Украины?

Пока мы не увидели никаких прямых связей между русскими и избирательным штабом Трампа , которые можно было бы считать частью тайного сговора. Однако наиболее захватывающим элементом в этой истории может оказаться роль Украины , а не России . Если анализировать ключевые фигуры, все пути расследования, как говорится в статье The Hill ( США ), ведут в Киев, а не в Москву

Новость о том, что специальный прокурор Роберт Мюллер (Robert Mueller) может закончить свою работу уже на следующей неделе, привела весь Вашингтон в состояние сильного нервного возбуждения, как говорили женщины в эпоху королевы Виктории. Для республиканцев опасения связаны с тем, что доклад Мюллера представит доказательства преступного поведения, которые могут стать основой для обвинения в будущем и для импичмента уже сегодня. А демократы опасаются того, что в этом докладе не будет содержаться доказательства преступного сговора с Россией. В процессе ожидания публикации подготовленного доклада прозвучало шокирующее заявление бывшего исполняющего обязанности директора ФБР Эндрю Маккейба (Andrew McCabe) по поводу того, что президент Дональд Трамп может быть «российским агентом».

В этот сумеречный период наш встревоженный разум пытается представать то, что нас ожидает в ближайшем будущем. Однако наиболее захватывающим элементом в этой истории может оказаться не роль России, а роль Украины. Разумеется, Россия оккупирует часть Украины, она хочет, чтобы были сняты санкции, введенные из-за ее оккупации Крыма , и активно работает в этом направлении, используя свои связи. Россия открыто заявляла о своем желании повлиять на введенные Конгрессом санкции, и для этого устанавливала контакты с представителями Республиканской партии Демократической партии . Ничего предосудительного в таких усилиях нет. Ничего плохого нет и в том, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn) обсуждал вопрос о санкциях с российскими дипломатами, и это было составной частью работы в переходный период. Незаконным было то, что он солгал по поводу состоявшихся разговоров.

Возможно, Россия предпочитала видеть на посту президента Трампа, а не Хиллари Клинтон . Вероятно, Москва считала, что его избрание серьезно дестабилизирует Соединенные Штаты и их союзников. Кроме того, это вполне могло быть дополнительной целью проводимой операции. Однако вызывает удивление то, что все пути расследования, похоже, ведут в Киев, а не в Москву, если говорить о ключевых фигурах. В связи с этим возникает вопрос: не являются ли российские хакерские усилия во время американских выборов 2016 года всего лишь тем, чем они и представляются — то есть, неуклюжим сливом и троллинговой операцией? Пока мы не увидели никаких прямых связей между русскими и избирательным штабом Трампа, которые можно было бы посчитать частью тайного сговора с целью взлома компьютерных систем избирательного штаба Демократической партии. Вместе с тем у нас на самом деле очень много данных о связях с украинцами, а также о большом количестве денег. Когда сотрудники ФБР сорвали все покровы с грязных сделок Пола Манафорта (Paul Manafort), бывшего главы избирательного штаба Трампа, то они обнаружили большое количество украинцев. Манафорт был связан, в том числе, с украинским политиком Сергеем Левочкиным и с украинским олигархом Ринатом Ахметовым и получил по меньшей мере 60 миллионов долларов за свою работу. Хотя некоторые из этих людей выступали в поддержку России, их основные интересы состояли в том, чтобы сохранить свою власть и доходы на Украине. Манафорт пытался выполнить их просьбы, хотя его связи привлекали к себе внимание и в конечном итоге все это привело к тому, что он был уволен из избирательного штаба Трампа.

Специальный прокурор Мюллер недавно убедил судей отказаться от соглашения о сотрудничестве со следствием Манафорта, поскольку он, судя по всему, лгал по поводу своих встреч, а также по поводу предоставления данных о результатах опросов украинскому олигарху Константину Килимнику, у которого якобы имеются связи с российской разведкой. Второй эпизод, судя по всему, связан с проведенной в 2016 году встречей с Килимником для обсуждения возможного мирного плана по Украине. Мюллер сообщил федеральному суду о том, что Манафорт продолжал работать на указанных граждан Украины даже после признания его виновным. Специальный прокурор также передал в суд данные о полученных Манафортом международных банковских переводах на миллионы долларов от Левочкина и Ахметова.

Манафорт работал в основном в интересах бывшего украинского президента Виктора Януковича , который несет ответственность за коррупцию, возможно, за убийства протестующих, а также за аресты своих противников. Перед тем как Янукович сбежал в Россию, его состояние, по имеющимся данным, составляло 12 миллиардов долларов. Его побег стал причиной того, что Манафорту тогда срочно понадобились деньги, и он установил контакт с Трампом, чтобы получить работу в его избирательном штабе. Рик Гейтс (Rick Gates), партнер Манафорта, который в настоящее время является сотрудничающим со следствием федеральным свидетелем, говорил своим друзьям о том, что в каждом украинском министерстве у Манафорта был «свой человек» и что его деятельность можно было сравнить с работой «теневого правительства».

Наиболее интересными сведениями, полученными в ходе расследования дела Майка Флинна, стала информация о встрече в Нью-Йорке, в которой участвовали украинский политик Андрей Артеменко , адвокат Трампа Майкл Коэн (Michael Cohen) и бизнес-партнер Трампа Феликс Сейтер (Felix Sater). Незадолго до отставки Флинна эти люли принимали участие в подготовке сделки, в соответствии с которой введенные против России санкции отменялись, а Россия в ответ получала Крым в аренду сроком на 100 лет, но одновременно признавала суверенитет Украины над этим регионом. Коэн был связан с Украиной и по другим каналам. С Трампом его познакомил его тесть Фима Шустерман (Fima Shusterman), натурализованный американец, родившийся на Украине. Коэн также занимался бизнесом, связанным с «медальонами» для такси, с правами на работу в качестве таксиста, вместе со своим партнером, родившимся на Украине «королем такси» Саймоном Гарбером (Simon Garber).

Прокуроры Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка были против снисходительного отношения к Коэну. Поскольку они считают, что он скрывал доказательства своих противоправных действий. Следует отметить, что Южный округ Нью-Йорка не занимался расследованием дела о сговоре с Россией. Он занимался многочисленными преступными сделками Коэна, в том числе основанным Шустерманом бизнесом с медальонами для такси.

Трамп и его адвокат Руди Джулиани сегодня говорят о том, что Коэн пытается защитить своего тестя. Джулиани утверждал, что Шустерман, возможно, имеет связи с «чем-то под названием организованная преступность» на Украине. Шустерман был обвинен в переводе по меньшей мере 20 миллионов долларов в Чикаго для финансовой поддержки своих операций с такси и признал себя виновным по уголовному делу в ходе этого расследования, когда возникли вопросы о возможном отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Получателями переведенных им денег оказались два родившихся на Украине бизнесмена, имена которых были указаны в выданном ФБР ордере на обыск, на основании которого и были осуществлены действия полиции в отношении Коэна.

Брайан Коэн (Bryan Cohen), брат Майкла Коэна, также имеет связи на Украине. Помните встречу с украинцами по поводу сделки в отношении Крыма? Ее движущей силой, как говорят, был Алекс Оронов (Alex Oronov), натурализованный американец, владевший крупным бизнесом на Украине. Брайан Коэн работал на Оронова и женат на его дочери. В 2016 году Брайан Коэн, судя по всему, все еще работал на украинскую фирму Grain Alliance, которая выплатила не менее 7 миллионов долларов одной компании с ограниченной ответственностью, зарегистрированной на адрес его дома. Оронов умер вскоре после того, как все его незаконные сделки стали достоянием общественности.

Другие сопутствующие фигуры с украинскими связями также упоминаются в документах расследования, проводимого специальным прокурором Мюллером. По меньшей мере две крупные компании по работе с общественностью якобы получили деньги от Европейского центра современной Украины (European Center for a Modern Ukraine) для помощи правительству, поддерживавшему Россию. Они были названы как «Компания А» и «Компания Б» в обвинительном заключении по делам Манафорта и Гейтса.