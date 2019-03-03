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Создатель «Новичка» объяснил, почему яд не убил Скрипалей 

Газета.Ru + ещё 51 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического отравляющего вещества "Новичок", объяснил, почему отравителям экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не удалось их убить. Свои выводы Мирзаянов изложил в фейсбуке.
Ученый рассказал, что изучил фотографии флакона, в котором, по заявлениям британской полиции, находился "Новичок". По его словам, яд находился во флаконе в виде "бинарного оружия" — в верхней части флакона был один из компонентов "Новичка", который следовало смешать с другим веществом для "экспрессного" получения нервно-паралитического вещества.
"Видимо, второпях террорист не стал встряхивать многократно флакончик, да и температура воздуха была в этот день низкой, что привело к созданию во флакончике на это время низкой концентрации "Новичка", — сделал вывод Мирзаянов.
Он заключил, что это привело к тому, что на дверную ручку дома Скрипалей была нанесена нелетальная доза яда.
Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда "Новичок". Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что "Новичок" никогда не производился на территории России или СССР.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Британии подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей.
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В мире , Сергей Скрипаль , ГРУ
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