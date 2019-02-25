Рекламу фастфуда запретили в транспорте Лондона

В понедельник, 25 февраля, в Лондоне вступает запрет на рекламу еды и напитков с высоким содержанием жиров, соли, сахара, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление лондонского транспортного управления.

Инициатором запрета стал мэр британской столицы Садик Хан. По его мнению, запрет поможет бороться с детским ожирением, которое диагностировано у почти 40% школьников в Лондоне. В заявлении говорится, что Хан не считает данные меры панацеей, но при этом надеется, что это поможет и взрослым жителям столицы Британии выбирать более здоровую еду.

С лондонским градоначальнком согласился один из пассажиров метро, отметив, что из-за рекламы фастфуда в подемке ему бывает сложно удержаться от соблазна.

Ранее результаты исследования показали, что россияне стали чаще питаться фастфудом.