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Рекламу фастфуда запретили в транспорте Лондона 

Газета.Ru + ещё 6 3 часа назад
Фото: Depositphotos
В понедельник, 25 февраля, в Лондоне вступает запрет на рекламу еды и напитков с высоким содержанием жиров, соли, сахара, передает РИА "Новости" со ссылкой на заявление лондонского транспортного управления.
Инициатором запрета стал мэр британской столицы Садик Хан. По его мнению, запрет поможет бороться с детским ожирением, которое диагностировано у почти 40% школьников в Лондоне. В заявлении говорится, что Хан не считает данные меры панацеей, но при этом надеется, что это поможет и взрослым жителям столицы Британии выбирать более здоровую еду.
С лондонским градоначальнком согласился один из пассажиров метро, отметив, что из-за рекламы фастфуда в подемке ему бывает сложно удержаться от соблазна.
Ранее результаты исследования показали, что россияне стали чаще питаться фастфудом.
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