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Трамп: Клинтон была в сговоре с Россией 

News.ru + ещё 2 12 часов назад
Фото: Flickr.com
Действующий президент США Дональд Трамп опять заявил, что между Россией и бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон был тайный сговор.
«Был сговор между Хиллари Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и россиянами», — заявил президент журналистам в своей резиденции Кэмп-Дэвид.
Он также отметил, что версия о контактах его команды с РФ «теперь мертва», так как спустя год никаких доказательств обнаружено не было. Однако американский лидер не стал комментировать просьбу юристов Белого дома к министру юстиции Джеффу Сешнсу о том, чтобы он не устраняться от расследования вмешательства Москвы в выборы США, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru, глава Белого дома Дональд Трамп за почти полгода до 243-й годовщины празднования США Дня независимости решил привлечь внимание граждан страны к планирующимся в Вашингтоне мероприятиям. При этом не преминул похвалить себя за добросовестную, по его мнению, работу на благо американцев на посту президента.
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Комментарии2
В мире , Армия , Ближний Восток , Политика , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , США
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