Трамп: Клинтон была в сговоре с Россией

«Был сговор между Хиллари Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и россиянами», — заявил президент журналистам в своей резиденции Кэмп-Дэвид.

Он также отметил, что версия о контактах его команды с РФ «теперь мертва», так как спустя год никаких доказательств обнаружено не было. Однако американский лидер не стал комментировать просьбу юристов Белого дома к министру юстиции Джеффу Сешнсу о том, чтобы он не устраняться от расследования вмешательства Москвы в выборы США, передаёт ТАСС

Как писал News.ru, глава Белого дома Дональд Трамп за почти полгода до 243-й годовщины празднования США Дня независимости решил привлечь внимание граждан страны к планирующимся в Вашингтоне мероприятиям. При этом не преминул похвалить себя за добросовестную, по его мнению, работу на благо американцев на посту президента.