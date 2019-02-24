Швеция не будет помогать возвращению игиловцев

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что королевство не будет оказывать помощь в возвращении из Сирии своих граждан, которые присоединились к террористической группировке " Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ ) и были взяты в плен возглавляемой США международной коалицией.

Глава правительства напомнил, что власти и МИД Швеции не рекомендуют ездить в этот регион с 2011 года.

"Те, кто делают это, не должны рассчитывать на какую-либо консульскую помощь из Швеции", — сказал Левен, слова которого цитирует ТАСС. Вместе с тем он признал, что по вопросу о возвращении детей "нужно немного подумать".

С другой стороны, премьер выступает против лишения боевиков шведского гражданства, поскольку это противоречит международному праву.

В середине февраля президент США Дональд Трамп предложил "забрать обратно" более 800 боевиков ИГ, задержанных в Сирии и проживавших ранее в европейских странах. Он предупредил, что, если этого не произойдет, боевики будут отпущены.

На это предложение уже отреагировал, в частности, министр юстиции Бельгии Кун Генс. Он согласился с тем, что решение этой проблемы нужно искать. Однако Генс рассчитывает, что это будет некое "общеевропейское решение", которое сведет возможные риски к минимуму.

По данным шведской полиции безопасности, воевать на стороне экстремистских группировок в Сирию и Ирак с 2012 года около 300 жителей Швеции. Правда, по некоторым оценкам, около 150 из них впоследствии вернулись в Швецию.