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Права на песню Maruv на Евровидении принадлежат российской компании 

РИА Новости 1 час назад
Права на песню "Siren Song", с которой певица Maruv намерена представить Украину на Евровидении, принадлежат российской компании Warner Music Russia, сообщается на сайте украинского "Телеканала 24" со ссылкой на данные Apple Music.
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В финале украинского национального отбора на Евровидение победила певица Maruv. Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины заявила, что примет окончательное решение по поводу участия Maruv в Евровидении после того, как артистка ответит на вопросы, связанные с гастролями в России. Позже комиссия передала Maruv контракт, в котором есть пункт о запрете ездить на гастроли в Россию, у певицы есть сутки, что принять решение.
"Владельцем прав на песню "Siren Song", с которой певица MARUV планирует представить Украину на Евровидении-2019, является российская компания Warner Music Russia. Поэтому можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет", — говорится в сообщении.
Также на сайте опубликована фотография с Apple Music.
Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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Комментарии35
В мире , Видео , Украина , Apple
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