СМИ: США намерены вернуть «горячую линию» с Россией по кибератакам

Американская разведка намерена вернуться к идее использования «горячей линии» с Россией для обсуждения вопросов по кибербезопасности. Об этом информирует Daily Beast со ссылкой на чиновников США

По данным издания, «горячая линия» была создана в 2013 году, но была использована только один раз — перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Источники заявили, что якобы тогда Россию предупредили, чтобы она не осуществляла атаки на инфраструктуру голосования.

Ранее сенаторы в США предложили создать «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.