Американская разведка намерена вернуться к идее использования «горячей линии» с Россией для обсуждения вопросов по кибербезопасности. Об этом информирует Daily Beast со ссылкой на чиновников США.
По данным издания, «горячая линия» была создана в 2013 году, но была использована только один раз — перед президентскими выборами в США в 2016 году.
Источники заявили, что якобы тогда Россию предупредили, чтобы она не осуществляла атаки на инфраструктуру голосования.
По их словам, представители разведслужб в администрации президента США Дональда Трампа говорят, что использование этой «горячей линии» в качестве «последнего канала связи» может предотвратить «электронную версию кубинского ракетного кризиса».
Ранее сенаторы в США предложили создать «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.