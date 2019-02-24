Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: США намерены вернуть «горячую линию» с Россией по кибератакам 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американская разведка намерена вернуться к идее использования «горячей линии» с Россией для обсуждения вопросов по кибербезопасности. Об этом информирует Daily Beast со ссылкой на чиновников США.
По данным издания, «горячая линия» была создана в 2013 году, но была использована только один раз — перед президентскими выборами в США в 2016 году.
Источники заявили, что якобы тогда Россию предупредили, чтобы она не осуществляла атаки на инфраструктуру голосования.
По их словам, представители разведслужб в администрации президента США Дональда Трампа говорят, что использование этой «горячей линии» в качестве «последнего канала связи» может предотвратить «электронную версию кубинского ракетного кризиса».
Ранее сенаторы в США предложили создать «национальный центр для реагирования на гибридные угрозы» со стороны России.
RT на русском: последние новости
Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух суток Эксперт о ситуации о действиях США в Венесуэле Премьер Чехии заявил о неспособности ЕС справиться с ситуацией в Сирии
В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Голикова рассказала, как в столбик считала пенсии с Путиным
Политика
Угонщика самолета в Дубай задержали
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение