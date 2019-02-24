Помпео назвал Гуайдо «правомерно избранным» президентом

Вашингтон продолжит поддерживать на всех уровнях лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. В том числе и в предоставлении гуманитарной помощи и укреплении международной коалиции. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Есть правомерно избранный временный президент господин Гуаидо, и мы продолжим поддерживать его. Американский народ проявил большое великодушие, направив две сотни тонн продовольствия, лекарств, наборов предметов гигиены для венесуэльцев. И мы продолжим собирать международную коалицию, чтобы за голосом венесуэльского народа стояла сила», — сказал дипломат в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналистов о возможном применении военной силы в отношении правящего режима Николаса Мадуро Помпео уклончиво ответил, что у США и союзников «все варианты на столе».

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства сроком на один месяц. США и ряд других стран, в том числе более 20европейских, заявили о его признании. Россия, Мексика, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

Несколько попыток оппозиции доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь, в обход запрета на это законного главы государства Николаса Мадуро, потерпели фиаско. На границе с Бразилией военным даже пришлось открыть огонь по оппозиционерам, писал News.ru.