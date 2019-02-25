Порошенко рассказал о работе мечты

«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Евросоюз. Как отмечает агентство, данное заявление было сделано на проходящем в Киевской области форуме о перспективах вступления в НАТО

Ранее Порошенко признался, что мечтает о вступлении Украины в блоки до 2030 года.