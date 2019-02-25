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Порошенко рассказал о работе мечты 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что мечтает стать депутатом Европарламента.
«Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентской каденции, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю — быть депутатом Европейского парламента», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.
Как отмечает агентство, данное заявление было сделано на проходящем в Киевской области форуме о перспективах вступления в НАТО и Евросоюз.
Ранее Порошенко признался, что мечтает о вступлении Украины в блоки до 2030 года.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , ЕС , Европарламент , НАТО , Интерфакс
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