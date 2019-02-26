Рижский мэр Нил Ушаков решил стать евродепутатом

Мэр Риги Нил Ушаков собирается принять участие в выборах в Европарламент , которые состоятся 25 мая. Примеру градоначальника намерен последовать и его бывший заместитель Андрис Америкс.

Ушаков и Америкс планируют баллотироваться в Европарламент по избирательному списку партии «Согласие» или же по единому избирательному списку «Согласия» и партии «Честь служить Риге», сообщает телеканал LTV.

Ранее Ушаков заявлял, что готовится отметить десятилетний юбилей своего избрания на должность мэра Риги и не собирается покидать этот пост, так как несёт ответственность за данные избирателям обещания.

Некоторое время назад в рабочем кабинете Ушакова и у него дома прошли обыски в связи со скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksm. Как писал News.ru, оппозиция в парламенте Риги призвала отправить градоначальника в отставку. Порекомендовал мэру покинуть свой пост и президент Латвии Раймонд Вейонис, но Ушаков всё же сохранил за собой должность.