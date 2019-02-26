Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рижский мэр Нил Ушаков решил стать евродепутатом 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Nils Ušakovs/Facebook
Мэр Риги Нил Ушаков собирается принять участие в выборах в Европарламент, которые состоятся 25 мая. Примеру градоначальника намерен последовать и его бывший заместитель Андрис Америкс.
Ушаков и Америкс планируют баллотироваться в Европарламент по избирательному списку партии «Согласие» или же по единому избирательному списку «Согласия» и партии «Честь служить Риге», сообщает телеканал LTV.
Ранее Ушаков заявлял, что готовится отметить десятилетний юбилей своего избрания на должность мэра Риги и не собирается покидать этот пост, так как несёт ответственность за данные избирателям обещания.
Некоторое время назад в рабочем кабинете Ушакова и у него дома прошли обыски в связи со скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии Rigas satiksm. Как писал News.ru, оппозиция в парламенте Риги призвала отправить градоначальника в отставку. Порекомендовал мэру покинуть свой пост и президент Латвии Раймонд Вейонис, но Ушаков всё же сохранил за собой должность.
News.ru: последние новости
Дочь Дмитрия Пескова работает в Европарламенте Кто устроит «майдан» в Кишинёве Порошенко нахамил требовавшим зарплату шахтёрам
Комментарии
В мире , Прибалтика , Нил Ушаков , Европарламент , Рига
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки
Происшествия Общество
Лавров назвал три условия договора с Японией
Политика
Малашенко могли убить
Происшествия
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Передвижное кафе взорвалось перед камерами
Происшествия
Колонна «Ярсов» прибыла в Москву
Армия Войска
Друзь зарабатывает на скандале с Бером
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение