Пенс озвучит позицию США по ситуации в Венесуэле

Вице-президент США Майкл Пенс 25 февраля намерен в столице Колумбии объявить о «конкретных шагах» и «четко определенных мерах» в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.

«Произошедшие последние события в Венесуэле не помешают нам доставить ей гуманитарную помощь», — отметил Пенс.

Груз гуманитарной помощи в последние несколько дней пытались доставить в Венесуэлу как со стороны соседней Бразилии, так и с Колумбии на западе страны. Однако это не удалось, благодаря слаженной работе военных и пограничников страны.