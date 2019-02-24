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Пенс озвучит позицию США по ситуации в Венесуэле 

News.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Alex Edelman/CNP/AdMedia/Global Look Press
Вице-президент США Майкл Пенс 25 февраля намерен в столице Колумбии объявить о «конкретных шагах» и «четко определенных мерах» в связи с ситуацией вокруг доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
«Произошедшие последние события в Венесуэле не помешают нам доставить ей гуманитарную помощь», — отметил Пенс.
Груз гуманитарной помощи в последние несколько дней пытались доставить в Венесуэлу как со стороны соседней Бразилии, так и с Колумбии на западе страны. Однако это не удалось, благодаря слаженной работе военных и пограничников страны.
Ранее News.ru писал, что Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией и закрыла своё воздушное пространство. Соответствующие указания дал лидер страны Николас Мадуро.
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