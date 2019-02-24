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В Германии не могут выслать подлежащих депортации мигрантов 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Германские власти не могут с первого раза выслать около 75% беженцев из числа тех, кто по закону подлежит депортации, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на данные миграционного ведомства BAMF; в большинстве случаев приезжие получают отсрочку на неопределенный срок.
Так, по данным на конец прошлого года, высылке подлежали почти 236 тыс. человек, однако 180,1 тыс. смогли получить отсрочку. Из них 74 тыс. человек добились этого на основании утраты подтверждающих гражданство документов, а 70,5 тыс. — на основании «других причин», передает ТАСС.
«Выборочная проверка показала, что в 20% случаев отсрочка предоставлялась безосновательно», — приводит газета выдержки из документов BAMF.
Система, при которой беженцам позволяют остаться в стране по причине утери документов, говорит о том, что немецкие власти не получают содействия со стороны государств, откуда приезжают соискатели. Кроме того, как ранее писали газеты, больше половины уже приезжают в Германию без документов.
Напомним, пик миграционного кризиса пришелся на 2015 год, когда в республику прибыли 890 тыс. соискателей гражданства.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Берлин допустил ошибки в решении миграционного вопроса.
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В мире , Европа , Ангела Меркель , Bild , ИТАР-ТАСС , Германия
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