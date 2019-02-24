Чехия признала провал политики ЕС в Сирии

«Де-факто мы как Европа в Сирии покинули позиции. С точки зрения международной политики мы не справились с ситуацией в Сирии, не смогли реализовать наше влияние», — приводит его слова РИА «Новости».

Бабиш признал, что проблем накопилось «огромное количество». «Это первый саммит Европы и Лиги арабских стран, и, конечно, хорошо, что мы будем сидеть за одним столом», — добавил он.

По мнению чешского премьера, главной темой саммита должна стать миграционная проблема. «Главное, необходимо договориться о совместных действиях Евросоюза, потому что в международной политике это у нас не получается», — сказал он.