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Чехия признала провал политики ЕС в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Европейский союз не справился с ситуацией в Сирии, позиции Европы в арабской республике утрачены, заявил чешский премьер Андрей Бабиш перед отлетом на саммит ЕС и Лиги арабских государств (ЛАГ), который начинается в воскресенье, 24 февраля, в Египте.
«Де-факто мы как Европа в Сирии покинули позиции. С точки зрения международной политики мы не справились с ситуацией в Сирии, не смогли реализовать наше влияние», — приводит его слова РИА «Новости».
Бабиш признал, что проблем накопилось «огромное количество». «Это первый саммит Европы и Лиги арабских стран, и, конечно, хорошо, что мы будем сидеть за одним столом», — добавил он.
По мнению чешского премьера, главной темой саммита должна стать миграционная проблема. «Главное, необходимо договориться о совместных действиях Евросоюза, потому что в международной политике это у нас не получается», — сказал он.
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за невыполнение согласованных с ЕС национальных квот по приему мигрантов.
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В мире , Европа , Андрей Бабиш , ЕС , Лига арабских государств , Еврокомиссия , РИА Новости , Сирия , Чехия
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