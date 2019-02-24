Умер украинский композитор Лев Колодуб

Украинский композитор, народный артист и профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Колодуб умер в возрасте 88 лет, сообщила пресс-служба министерства культуры Украины.

"Ушел из жизни один из мастеров украинской академической музыки, композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Колодуб… Министерство культуры Украины выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности", — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что композитор оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку.

Лев Колодуб родился 1 мая 1930 года в Киеве, в 1984-1995 годах он возглавлял правление Музыкального фонда Украины, в 1991 году был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза, в 1995-1999 годах был председателем Киевской организации Союза композиторов Украины.