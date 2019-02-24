Молдавия неожиданно выдвинула обвинение России

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Россию снова обвинили во вмешательстве в выборы 

Lenta.ru 1 час назад
Спикер парламента Молдавии Андриан Канду обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы в республике. Его слова передает ТАСС.
«Российская Федерация использовала много инструментов для того, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии. Это и амнистия мигрантов, и снятие таможенных пошлин на молдавскую продукцию, и ситуация со спасенными из Афганистана пилотами», — заявил Канду на избирательном участке.
В России работают более полумиллиона трудовых мигрантов из Молдавии, многие их которых не могли покинуть страну из-за нарушений миграционного режима. В октябре прошлого года Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон договорились об амнистии для молдавских трудовых мигрантов и снятии таможенных пошлин на ввоз молдавской сельхозпродукции в Россию.
Также по просьбе Додона в феврале 2019 года Россия освободила из трехлетнего афганского плена двух летчиков-молдаван. Сейчас пилоты проходят курс лечения в Москве, однако молдавское правительство, которое контролируют оппозиционная Демократическая партия, заявило, что летчиков удерживают в качестве заложников.
Ранее представители Демократической партии уже обвиняли Россию в попытке вмешаться в молдавские выборы. Вмешательством они сочли возбуждение в России уголовного дела против лидера партии Владимира Плахотнюка, которого обвиняют в отмывании денег.
Парламентские выборы в Молдавии проходят в воскресенье, 24 февраля.
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В мире , Видео , СНГ , Игорь Додон , Владимир Путин , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Афганистан , Молдова
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