Мадуро повторяет путь Януковича

Обострение между Венесуэлой Колумбией грозит перерасти в полномасштабный конфликт, в результате которого правительство президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро окончательно потеряет власть. Такой вывод можно сделать, учитывая динамику развития событий вокруг доставки со стороны Колумбии гуманитарной помощи. Счет пострадавших из-за столкновений на границе между двумя странами Латинской Америки идет на сотни. Инцидент получил осуждение со стороны тех, кто поддерживает оппозицию, а за сутки, после сожжения 80 тонн медикаментов и продовольствия, около 60 венесуэльских силовиков предпочли дезертировать из рядов армии Мадуро.

Колумбийские власти уже решились на закрытие пограничных пунктов рядом с Венесуэлой (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Об этом сообщил глава миграционной службы Кристиан Крюгер, уточнив, что мера будет носить временный характер — запрет продлится 24 и 25 февраля. Крюгер обратил внимание, что переходы между двумя государствами будут закрыты для того, чтобы власти Колумбии могли определить, ущерб какого масштаба был нанесён пограничной инфраструктуре. В инциденте, который произошёл в минувшие выходные, глава ведомства не преминул обвинить президента Венесуэлы и его сторонников.

Около 300 человек пострадали в результате столкновений между волонтерами и венесуэльскими службами безопасности на границе двух стран. Полицейские Боливарианской Республики попытались разогнать толу людей, которые пришли на мост имени Симона Боливара , чтобы помочь передаче гуманитарной помощи в Венесуэлу, которая продолжает страдать от гуманитарного кризиса. Против них были применены силовые меры. Журналист Габриэль Бастидас передал, что стражи правопорядка Венесуэлы даже подожгли три грузовика с гуманитарной помощью. Министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, уточнил, что в основном много пострадавших — из-за слезоточивого газа и применения оружия нелетального характера. По данным главы колумбийского внешнеполитического ведомства, среди пострадавших — 255 граждан Венесуэлы и 30 — Колумбии.

Гуманитарная помощь крайне необходима республике, которая по-прежнему страдает от голода, гиперинфляции и нехватки предметов первой необходимости. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за рубежа, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная помощь. Власти Венесуэлы, в свою очередь, назвали эту кампанию «дешёвым шоу олигархии» и попыткой передачи вооружения оппозиции. Как отмечают наблюдатели, в оппозиции поддерживают инициативу с гуманитарной помощью в расчёте на то, что это подорвёт позиции Мадуро и поощрит дезертирство из силовых структур.

Крюгер уже сообщил, что свыше 60 венесуэльских военных и представителей Национальной гвардии в минувшие выходные попросили убежища в Колумбии. Большинство перешло границу в районе моста Симона Боливара, уточнил он, выступая в Кукуте. По словам представителя колумбийских властей, прошения об убежище со стороны венесуэльских военнослужащих будут рассмотрены в соответствии со стандартной процедурой. Не исключено, что их заявкам будет дан приоритет. Гуайдо неоднократно заявлял, что политические оппоненты Мадуро проводят секретные встречи с представителями армии и сотрудниками спецбезопасности, обещая им амнистию в случае сдачи позиций и перехода на другую сторону. Ранее о поддержке оппозиционного лидера объявили два полковника и один генерал ВС республики. В то же время, Мадуро полагается не только на кадровых военных, но и на венесуэльских «титушек» — так называемых «коллективос», которые действуют мобильными группами на мотоциклах, избивают и даже расстреливают митингующих.

Сам Гуайдо призвал международное сообщество быть готовым обсудить все опции решения кризиса в Венесуэле. По словам оппозиционного лидера, внутреннее и внешнее давление — политическое и экономическое — играют определяющую роль для «освобождения» Боливарианской Республики. В прессе неоднократно фигурировала информация со ссылкой на источники в администрации американского президента, что США готовы к силовому сценарию против Венесуэлы. Учитывая, что сейчас в результате пограничных столкновений погибли 4 человека, не исключено, что такой вариант приближается к реализации. Как правило, именно силовые меры правительства, стоящего на грани свержения, становятся той последней каплей, которая и приводит к насильственной смене власти, как это было на Украине.