В Макеевке произошёл взрыв

В подконтрольном самопровозглашённой Донецкой народной республике городе Макеевка произошёл взрыв, повреждения получил автомобиль.

«Сегодня в городе Макеевка произошел подрыв взрывного устройства, повреждён автомобиль. На месте происшедшего работает следственная группа. Информация о пострадавших уточняется…», — приводит РИА Новости слова представителя управления Народной милиции ДНР.

Ранее сообщалось, что у линии разграничения между ДНР и Украиной был взорван гражданский автомобиль.

В результате инцидента два человека погибли, ещё один находится в тяжёлом состоянии.