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В Макеевке произошёл взрыв 

RT на русском + ещё 14 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В подконтрольном самопровозглашённой Донецкой народной республике городе Макеевка произошёл взрыв, повреждения получил автомобиль.
«Сегодня в городе Макеевка произошел подрыв взрывного устройства, повреждён автомобиль. На месте происшедшего работает следственная группа. Информация о пострадавших уточняется…», — приводит РИА Новости слова представителя управления Народной милиции ДНР.
Ранее сообщалось, что у линии разграничения между ДНР и Украиной был взорван гражданский автомобиль.
В результате инцидента два человека погибли, ещё один находится в тяжёлом состоянии.
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