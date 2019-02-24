Англиканская церковь предложила молиться за Brexit

Англиканская церковь предложила верующим сообща молиться за Brexit в течение пяти дней после даты официального "развода" Лондона и Брюсселя , намеченного на 29 марта. Как пишет в воскресенье газета The Sunday Times , с такой инициативой выступил духовный глава церкви Англии в Соединенном Королевстве, архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Издание сообщает, что по задумке Уэлби в молитвах за страну и поданных ее Величества по случаю Brexit объединятся лидеры всех церквей, представленных в Великобритании — католической, методистской, баптистской, объединенной реформатской.

Предполагается, что храмы по всей стране будут открыты для того, чтобы принять всех желающих. Как пишет газета, на начальной стадии находятся дискуссии о том, чтобы после 29 марта в течение нескольких дней с той же целью были открыты синагоги и мечети. Ведутся переговоры об участии в публичных молитвах с представителями премьер-министра Терезы Мэй , которая является прихожанкой англиканской церкви, и с лидером оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, отказывающегося афишировать свою религиозную принадлежность.

По информации The Sunday Times, архиепископ Йоркский Джон Сентами, второй в иерархии архиепископ англиканской церкви Великобритании после Уэлби, подготовил молитву о Brexit, которая накануне была зачитана на Генеральном синоде Церкви Англии. "Бог вечной любви и власти, спаси нашу парламентскую демократию, защити Высокий суд парламента и всех членов его от пристрастий и предрассудков", — говорится в ней.

Сам Уэлби, выступая на том же Генеральном синоде в субботу, предупредил, что "признаки раздора" в британском обществе могут проявиться "наиболее отчетливо за жизни многих поколений мирного времени". Brexit продемонстрировал, что наши политики и общество не уделило должного внимания вопросам общего блага. Если мы как нация не будем обращать на это внимания, то в итоге это приведет к распрям", — приводит слова архиепископа издание.

Сложный путь к Brexit

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Итогом плебисцита должен стать официальный выход Великобритании из ЕС 29 марта нынешнего года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.