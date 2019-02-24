Вице-премьер Украины заявил, что участие MARUV в Евровидении под вопросом

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко повторил свою мысль о том, что Украину на "Евровидении-2019" должны представить артисты, которые не ездят на гастроли в Россию, отметив, что считает историю с участием в конкурсе певицы Maruv незаконченной.

Ранее Кириленко написал в Twitter, что считает национальный отбор на "Евровидение" "частью гибридной войны России против Украины". По его словам, в отборе не могут участвовать артисты, которые "гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины". Позднее певица Maruv (Анна Корсун), которая ездит на гастроли в Россию, стала победительницей отбора. Член правления национальной общественной телерадиокомпаниии Украины Александра Кольцова заявила, что окончательное решение об участии Maruv в "Евровидении" примут в течение 48 часов и после того, как артистка ответит на вопросы, связанные с гастролями в России.

"Могу еще раз повторить мысль очень многих: представителем Украины не может быть артист, который гастролирует в государстве-агрессоре, планирует делать это в дальнейшем и не видит в этом ничего неприемлемого. Поэтому история с участником от Украины еще далеко не завершена", — заявил Кирилленко в новом сообщении в Twitter.

В финале национального отбора на "Евровидение" Maruv набрала больше голосов жюри и зрителей, чем группы Anna Maria, Freedom Jazz, Kazka, Yuko и Brunettes Shoot Blondes. Ранее сообщалось, что солистка Yuko Юлия Юрина является гражданкой РФ, а вокруг участниц группы Anna Maria сестер Опанасюк разгорелся скандал после того, как они в интервью отказались признать "войну" Украины с Россией и "оккупацию" Крыма.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.