«Они убьют меня пулей»: Макрон сделал заявление

В Париже в 15-й раз проходят акции «желтых жилетов»

Французы в 15-й раз вышли на протесты «желтых жилетов». И хотя стихийное движение все больше теряет поддержку среди рядовых жителей страны, французские политологи уже пытаются осмыслить, что же произошло с французской политической системой и почему стороны никак не могут прийти к компромиссу. Почему социальный протест перерос в политический и что ждет президента Эммануэля Макрона, разобралась «Газета.Ru»

Франция отмечает своеобразный юбилей. 23 февраля движение «желтых жилетов» в 15-й раз вышло на улицы городов, чтобы выразить протест против политики властей. При этом организованного плана действий у участников манифестаций нет. Если в Париже протестующие по большей части просто шествовали по улицам, играли марши и выкрикивали лозунги, то в Тулузе несколько человек заблокировали подъезды к логистическому центру одной из компаний, чтобы не позволить грузовикам выехать со складов.

В самой Франции события уже пытаются осмыслить — настолько продолжительные протесты, проходящие по расписанию, и нежелание идти на диалог с властями, а властей — с протестующими — достаточно редкое явление.

На этой неделе Le Figaro опубликовала выдержки из книги «Народ и президент», посвященной анализу причин, почему молодой и прогрессивный президент Эммануэль Макрон подвергся столь резкому неприятию «желтых жилетов». Во многом в основу книги было положено большое интервью Макрона, которое тот дал еще в начале января.

Несмотря на то что в текущей ситуации ярко выраженных лидеров «желтожилеточников» нет, у политического кризиса, охватившего Францию, все же есть вполне конкретное лицо. Достаточно эмоциональные речи Жаклин Муро, которая публиковала свои обращения к Макрону в фейсбуке, подчеркнули жесткое отношение французов к деятельности текущего президента.

«На что вы тратите деньги, кроме как покупаете новую посуду в Елисейский дворец и строите новые бассейны для себя?» — обращалась Муро к Макрону.

Более того, никому до тех пор не известная Муро в начале года даже заявила о своих амбициях создать политическую партию, чтобы противостоять Макрону на выборах. Хотя нынешний электоральный цикл во Франции завершится только через три года.

Протесты «желтых жилетов» начались в октябре 2018 года как реакция на повышение правительством цен на топливо. Сначала костяк движения составляли автомобилисты, которых во Франции обязуют иметь в машине желтый жилет безопасности — отсюда и главный символ манифестантов.

Позже социальная база «желтых жилетов» расширилась: к протестующим присоединились антиглобалисты, различные «правые» и «левые» радикальные силы. В пик протестов на улицы по всей стране вышли более 200 тыс. человек. Правда, повторить такую численность после не удавалось.

Сегодня «желтые жилеты» требуют не только социально-экономических реформ, но также и политических изменений в стране, в том числе отставки президента.

Протесты также объясняются разочарованием французов в личности самого Макрона. Уставшая от традиционной политической элиты Франция в 2017 году проголосовала за молодого и энергичного лидера, не относящегося ни к одной из старых политических партий — республиканцев и социалистов. Французы, делая ставку на новую политическую силу, надеялись на перемены в стране.

Однако уже через несколько месяцев после начала работы рейтинги Макрона стали стремительно падать.

Новый президент предстал еще более отдаленным от народа политиком, чем его предшественники. В французской прессе главу государства за его стиль правления и мировоззрение даже стали иронично называть «Юпитером» по аналогии с древнегреческим богом.

Новоиспеченный лидер страны свел до минимума общение с прессой и поставил перед своей администрацией задачу — как отмечает Le Figaro, не допустить ситуации, при которой имидж президента будет неконтролируем. Более того, Макрон, в отличие от предыдущих глав страны, переехал, «словно король», жить в Елисейский дворец.

Также у французов вызвала раздражение жесткая экономическая политика молодого лидера государства, который принял ряд законов, ограничивающих трудовые права. Франция выбирала президента, который продолжил бы курс на социальную демократию, а получила сторонника тетчеризма.

Макрона также обвинили в излишнем интересе ко внешней политике во вред внутренним делам страны. По мнению французов, президент слишком увлекся соперничеством за лидерство в Европе с Ангелой Меркель и идеей созданий единой европейской армии.

«Макрон вышел из мира, где доминирует американская идея счастья, индивидуального успеха, социальной сплоченности и гармонии. Он является продуктом американского подхода к жизни, то есть примата личности над программой, коммуникации над идеологией, телевизионных битв над борьбой мнений, имиджа над идеями», — писал о главе государства французский философ Режи Дебре. Так и для французов Макрон остается скорее иностранцем, нежели национальным лидером.

И вот спустя несколько месяцев президент Франции вынужден отчитываться перед журналистами за свои ошибки. Глава государства признается, что недооценил масштабы движения «желтых жилетов», полагая, что протестующих будет гораздо меньше.

«Это гигантский коллективный провал, в котором есть и моя вина. Но у меня еще есть три года, чтобы исправить ситуацию», — говорит Макрон.

В книге говорится, что министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в ноябре, еще в самом начале протестов, организовал встречу президента с «желтыми жилетами» на одной из блокированных улиц Парижа, однако Макрон от нее отказался.

«Это только ослабило бы исполнительную власть», — оправдывался президент Франции перед журналистами.

Решение Макрона, тем не менее, также объясняется отсутствием у движения лидеров, с кем можно было бы вести переговоры. Собрания «желтых жилетов» носят стихийный характер, и в движении отсутствует даже неформальное руководство. В адрес той же Муро стали поступать угрозы расправы после того, как она предложила вести переговоры с правительством.

Но в последнее время в рядах протестующих наметился раскол, связанный с предстоящими выборами в Европарламент

Ощутив себя политической силой, ряд представителей «желтых жилетов» рассчитывает даже получить представительство в Европарламенте на общеевропейских выборах 26 мая текущего года.

Так, 23 января появилось «Объединение гражданской инициативы», которое собирается выдвинуть 10 человек для участия в выборах, а потенциально список может расшириться до 79 человек. Правда, группу уже поспешили обвинить в предательстве интересов движения «желтых жилетов».

В продолжении интервью Макрон выступил с нападками в адрес СМИ, заявив, что они перестали выполнять роль «посредника» между народом и властью. По его мнению, медиа писали о кризисе только с точки зрения «желтых жилетов».

«Они (СМИ) писали: тот, кто надел желтый жилет, является представителем народа и, возможно, более искренним, чем мэр или профсоюзный лидер», — сказал Макрон. По его мнению, в прессе больше нет уважения ни к институту представительства, ни к иерархии точек зрения.

Отметим, что с самого начала протестов «желтых жилетов» журналисты неоднократно подвергались нападениям. В особенности гнев протестующих был направлен против телевизионного канала BFMTV. По мнению «жилетов», это СМИ подконтрольно Макрону и является его рупором. «ВFM Macron» — такое выражение стало распространенным среди сообществ протестующих в социальных сетях.

«Мы никогда не подвергались такой физической угрозе», — передает слова репортера телеканала издание Le Figaro.

«Кто поддерживал меня во время кризиса «желтых жилетов»? Никто», — сказал Макрон о своем одиночестве перед манифестантами.

«Это народ Франции выбрал меня, а не политические партии. Я обязан ему всем. Если я потерплю неудачу, то только перед ними, но никогда против», — добавил Макрон в интервью.

В декабре прошлого года власти Франции пошли на уступки протестующим. Макрон ввел полугодовой мораторий на повышение цен на бензин и топливо. Также глава государства пообещал провести референдум по озвученным «жилетами» проблемам и провести реорганизацию правительства.

Тем не менее, «желтые жилеты» продолжают протестовать по всей Франции. Протест, однако, больше не собирает на улицах сотни тысяч людей, и во французском обществе растет недовольство манифестантами — по данным опросов, 56% населения хотело бы прекращения уличных акций.

Важно, что «желтые жилеты» сыграли на руку главному политическому противнику Макрона — Марин Ле Пен . Ее рейтинг растет и, по данным «Французского института общественного мнения» (IFOP), она догоняет действующего президента: за Макрона сегодня готовы проголосовать 30% французов, за Ле Пен — 27%.

У Макрона действительно еще много времени до следующих выборов, чтобы исправить ситуация. Вопрос в том, научился ли он слышать голоса французов.

«Они убьют меня, возможно, пулей, но больше ничего и никогда»,

— заявил Макрон своим родственникам о возможных послаблениях протестующим, передает издание Le Figaro.