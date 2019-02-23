Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Между Украиной и Беларусью назревает дипломатический скандал 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посольство Беларуси в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста из-за нападения на асфальтобетонный завод в Николаевской области. Предприятие снабжает материалами белорусских ремонтников, выполняющих капитальный ремонт дорог, сообщает пресс-служба диппредставительства.
По данным посольства, инцидент произошел в ночь на 22 февраля. Неизвестные проникли на территорию завода, который построен на средства строительно-монтажного треста №8 из города Минска. Злоумышленники отравили сторожевых собак, избили и связали сотрудников охраны, а также нанесли хозяйству значительный материальный ущерб.
Дипломаты отмечают, что подобные действия не соответствуют договоренностям сторон на высшем уровне, а также наносят ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран. Обращается также внимание на факты публикаций в украинских СМИ информации, направленной на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере.
Кроме того, посольство направило соответствующие запросы в адрес вице-премьера Украины, министра регионального развития, а также сопредседателя смешанной белорусско-украинской комиссии.
Российская Газета: последние новости
Порошенко пожаловался на отказ Путина общаться по телефону США готовят свержение власти не только в Венесуэле Украинские претендентки "Евровидения": Украина просто потеряла Крым
Комментарии
В мире , СНГ , Украина , МИД
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
«Уничтожим миф об общности с русскими»
В мире Украина
Лоза вмешался в скандал с Серебряковым
Шоу-бизнес Другое
Собчак пришлось извиняться перед Шнуровым
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Украинские претендентки на «Евровидение» поплатились за свои слова
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение