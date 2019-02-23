Между Украиной и Беларусью назревает дипломатический скандал

Посольство Беларуси в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста из-за нападения на асфальтобетонный завод в Николаевской области. Предприятие снабжает материалами белорусских ремонтников, выполняющих капитальный ремонт дорог, сообщает пресс-служба диппредставительства.

По данным посольства, инцидент произошел в ночь на 22 февраля. Неизвестные проникли на территорию завода, который построен на средства строительно-монтажного треста №8 из города Минска. Злоумышленники отравили сторожевых собак, избили и связали сотрудников охраны, а также нанесли хозяйству значительный материальный ущерб.

Дипломаты отмечают, что подобные действия не соответствуют договоренностям сторон на высшем уровне, а также наносят ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран. Обращается также внимание на факты публикаций в украинских СМИ информации, направленной на формирование недоверия и предвзятого отношения к сотрудничеству с белорусской стороной в дорожно-строительной сфере.

Кроме того, посольство направило соответствующие запросы в адрес вице-премьера Украины, министра регионального развития, а также сопредседателя смешанной белорусско-украинской комиссии.