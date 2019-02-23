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«Прощайте»: в Раде потребовали не пускать Anna Maria на «Евровидение» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Напомним, в интервью украинскому телеканалу сестры Опанасюк сказали, что Украина потеряла Крым.
Депутат Верховной Рады Борислав Береза потребовал отстранить сестер Анну и Марию Опанасюк от участия в национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».
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Политик утверждает, что если девушки не могут точно сказать, чей Крым, это значит, что «лояльность Кремля им важнее» собственной страны. Береза считает, что людям, чьи «родители предали Украину, нельзя участвовать в конкурсе.
»Я не хочу, чтоб подобные манкурты представляли мою Родину на международном конкурсе, пускай это и Евровидение», — написал Береза на своей странице в Facebook.
Береза убежден, что девушки не стали однозначно отвечать на вопрос о принадлежности Крыма потому, что их родители живут и работают на полуострове.
«Говорим девочкам, которые не знают, чей Крым, и хотят сберечь карьеру своих родителей, "прощайте" и делаем выбор из оставшихся», — подытожил Береза.
Напомним, в интервью украинскому телеканалу сестры Опанасюк сказали, что Украина потеряла Крым.
Ранее выяснилось, что родители певиц еще в 2015 году были занесены в скандально известную украинскую базу данных «Миротворец».
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В мире , Видео , Украина , Верховная Рада , Республика Крым
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