«Прощайте»: в Раде потребовали не пускать Anna Maria на «Евровидение»

Напомним, в интервью украинскому телеканалу сестры Опанасюк сказали, что Украина потеряла Крым

Депутат Верховной Рады Борислав Береза потребовал отстранить сестер Анну и Марию Опанасюк от участия в национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

Политик утверждает, что если девушки не могут точно сказать, чей Крым, это значит, что «лояльность Кремля им важнее» собственной страны. Береза считает, что людям, чьи «родители предали Украину, нельзя участвовать в конкурсе.

»Я не хочу, чтоб подобные манкурты представляли мою Родину на международном конкурсе, пускай это и Евровидение», — написал Береза на своей странице в Facebook.

Береза убежден, что девушки не стали однозначно отвечать на вопрос о принадлежности Крыма потому, что их родители живут и работают на полуострове.

«Говорим девочкам, которые не знают, чей Крым, и хотят сберечь карьеру своих родителей, "прощайте" и делаем выбор из оставшихся», — подытожил Береза.

Напомним, в интервью украинскому телеканалу сестры Опанасюк сказали, что Украина потеряла Крым.

Ранее выяснилось, что родители певиц еще в 2015 году были занесены в скандально известную украинскую базу данных «Миротворец».