Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.
На Украине стартовал финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019". В решающую стадию прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV. Ранее сообщалось, что солистка YUKO Юлия Юрина является гражданкой РФ, певица MARUV (Анна Корсун) ездит на гастроли в Россию. Кроме того скандал вокруг сестер Опанасюк, участниц группы ANNA MARIA, разгорелся в пятницу, после того как они в интервью одному из телеканалов отказались признать "войну" Украины с РФ и "оккупацию" Крыма.
"Да, конечно, у меня есть желание получить украинское гражданство", — сказала Юрина во время финала отбора, который транслирует украинский телеканал "СТБ".
При этом она отметила, что знает о том, что двойное гражданство запрещено на Украине, и для нее не будет проблемой отказаться от российского паспорта.
"Манкурты". Против сестер Опанасюк развязали травлю
Министр культуры Украины Евгений Нищук в свою очередь заявил, что артистам, которые не осознают, что "Крым аннексирован", недопустимо представлять Украину на "Евровидении".
По его словам, осознавая свою ответственность, находясь на виду, особенно представляя Украину на таких крупных международных музыкальных форумах, люди искусства "должны оставаться сознательными гражданами Украины и с гордостью представлять украинскую землю, подарившей им такой талант".
Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко написал в Twitter, что считает национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение" частью гибридной войны, которую ведет Россия против Украины. По его словам, в отборе не могут участвовать артисты, которые "гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины".
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала травлей полемику из-за Крыма вокруг участниц украинского национального отбора на Евровидение-2019.
"Евровидение" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
Последние новости
В России ответили на угрозы Климкина расторгнуть договор по Азову Дать Маха. Послание Путина довело кое-кого до "поросячьего визга" Захарова ответила на идею Порошенко лишить Россию права вето в ООН
Комментарии
В мире , Украина , Евгений Нищук , Вячеслав Кириленко , Наталья Поклонская , Госдума
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России
Общество
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
«Уничтожим миф об общности с русскими»
В мире Конфликты
Лоза вмешался в скандал с Серебряковым
Шоу-бизнес Другое
Собчак пришлось извиняться перед Шнуровым
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение