Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство

Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.

На Украине стартовал финал национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019". В решающую стадию прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV. Ранее сообщалось, что солистка YUKO Юлия Юрина является гражданкой РФ , певица MARUV (Анна Корсун) ездит на гастроли в Россию. Кроме того скандал вокруг сестер Опанасюк, участниц группы ANNA MARIA, разгорелся в пятницу, после того как они в интервью одному из телеканалов отказались признать "войну" Украины с РФ и "оккупацию" Крыма.

"Да, конечно, у меня есть желание получить украинское гражданство", — сказала Юрина во время финала отбора, который транслирует украинский телеканал "СТБ".

При этом она отметила, что знает о том, что двойное гражданство запрещено на Украине, и для нее не будет проблемой отказаться от российского паспорта.

Министр культуры Украины Евгений Нищук в свою очередь заявил, что артистам, которые не осознают, что "Крым аннексирован", недопустимо представлять Украину на "Евровидении".

По его словам, осознавая свою ответственность, находясь на виду, особенно представляя Украину на таких крупных международных музыкальных форумах, люди искусства "должны оставаться сознательными гражданами Украины и с гордостью представлять украинскую землю, подарившей им такой талант".

Ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко написал в Twitter, что считает национальный отбор на песенный конкурс "Евровидение" частью гибридной войны, которую ведет Россия против Украины. По его словам, в отборе не могут участвовать артисты, которые "гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины".

"Евровидение" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.