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Глава МИД Британии назвал Словению «бывшим вассальным государством СССР» 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант подвергся критике после заявления о том, что «Словения была вассальным государством Советского Союза».
С таким заявлением британский министр выступил во время официального визита в Словению.
«Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», — сказал Хант.
Как пишет Guardian, после слов Ханта бывший спикер национального собрания Словении Милан Брглез раскритиковал министра, отметив, что ожидает от представителей своей страны «немедленной реакции на оскорбления государства и граждан», а не «покорного молчания».
Издание подчёркивает, что Словения являлась «богатейшим государством в составе Югославии», у которой были «сложные отношения с СССР».
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В мире , Европа , Джереми Хант , МИД , ЕС , НАТО , The Guardian , Словения , Великобритания
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