Глава МИД Британии назвал Словению «бывшим вассальным государством СССР»

С таким заявлением британский министр выступил во время официального визита в Словению.

«Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», — сказал Хант.

Another example of @Jeremy_Hunt being out of his depth, saying that Slovenia was a "Soviet vassal state", apparently unaware of the history of Yugoslavia. pic.twitter.com/ApWt5pli6x— Property Spotter (@PropertySpot) 22 февраля 2019 г.

Как пишет Guardian , после слов Ханта бывший спикер национального собрания Словении Милан Брглез раскритиковал министра, отметив, что ожидает от представителей своей страны «немедленной реакции на оскорбления государства и граждан», а не «покорного молчания».

Издание подчёркивает, что Словения являлась «богатейшим государством в составе Югославии», у которой были «сложные отношения с СССР».