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Глава британского МИД назвал Словению «вассалом СССР» 

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Фото: Reuters
Глава британского МИД Джереми Хант, прибывший с официальным визитом в Словению, заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством». Об этом сообщило издание The Guardian.
«Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно, замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», — приводит издание слова главы британского внешнеполитического ведомства.
Бывший председатель словенского парламента Милан Брглез такое заявление Ханта счел неуместным. Он обратился к властям и гражданам страны с просьбой отреагировать на оскорбление.
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В мире , Джереми Хант , МИД , ЕС , НАТО , Словения
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