Глава британского МИД назвал Словению «вассалом СССР»

Глава британского МИД Джереми Хант , прибывший с официальным визитом в Словению , заявил, что бывшая югославская республика на протяжении долгого времени была «советским вассальным государством». Об этом сообщило издание The Guardian.

«Великобритания очень гордится трансформацией, произошедшей в Словении за последние 30 лет. Действительно, замечательная трансформация из советского вассального государства в современную европейскую демократию, члена ЕС, члена НАТО», — приводит издание слова главы британского внешнеполитического ведомства.

Бывший председатель словенского парламента Милан Брглез такое заявление Ханта счел неуместным. Он обратился к властям и гражданам страны с просьбой отреагировать на оскорбление.