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В США умер 30-летний внук «Короля Голливуда» 

Рамблер + ещё 7 11 часов назад
Фото: TVweb
Внук «короля Голливуда» скончался в США в возрасте 30 лет.
В Техасе умер Кларк Гейбл III, внук легендарного американского актера 1930-40-х Уильяма Кларка Гейбла, носившего прозвище «король Голливуда». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление члена семьи Гейбла.
Девушка Гейбла обнаружила его безжизненное тело в постели в пятницу утром. Его отвезли в больницу, где медики констатировали смерть. Причина пока неизвестна.
Родственник покойного отметил, что ранее у него не было проблем со здоровьем. В Техас он приехал на съемки.
Кларк Гейбл III был актером и работал на телевидении. В частности, Гейбл был известен как ведущий реалити-шоу «Мошенники». Он не отличался примерным поведением. Так, его имя попало в газеты в 2011 году, когда его арестовали за то, что направил лазерную указку на полицейский вертолет. Кларк признал вину и был приговорен к 10 дням тюремного заключения.
Комментарии9
В мире , Другое , Происшествия , США
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