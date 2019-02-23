В США умер 30-летний внук «Короля Голливуда»

Внук «короля Голливуда» скончался в США в возрасте 30 лет.

В Техасе умер Кларк Гейбл III, внук легендарного американского актера 1930-40-х Уильяма Кларка Гейбла, носившего прозвище «король Голливуда». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на заявление члена семьи Гейбла.

Девушка Гейбла обнаружила его безжизненное тело в постели в пятницу утром. Его отвезли в больницу, где медики констатировали смерть. Причина пока неизвестна.

Родственник покойного отметил, что ранее у него не было проблем со здоровьем. В Техас он приехал на съемки.

Кларк Гейбл III был актером и работал на телевидении. В частности, Гейбл был известен как ведущий реалити-шоу «Мошенники». Он не отличался примерным поведением. Так, его имя попало в газеты в 2011 году, когда его арестовали за то, что направил лазерную указку на полицейский вертолет. Кларк признал вину и был приговорен к 10 дням тюремного заключения.