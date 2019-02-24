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На Украине Maruv выдвинули условия для участия в «Евровидении» 

Рамблер + ещё 61 1 час назад
Певице Maruv, которая должна представлять Украину на Евровидении, предъявили требование отказаться от гастролей в России. Такой ультиматум выставила, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Об этом сообщила в соцсетях директор НОТУ Виктория Сидоренко.
Maruv предложили выступить на «Евровидении» от России
По ее словам, артистке, победившей в отборочном конкурсе, дали сутки, чтобы определиться, согласна ли она на такие условия, прописанные в контракте с НОТУ.
Сидоренко также заявила, что окончательное решение о том, кто будет представлять страну на Евровидении-2019, примет именно НОТУ, а не зрители Украины.
Реакции организаторов Евровидения на требования НОТУ, нарушающие сразу несколько международных законов о правах человека, пока не последовало.
Ранее певица Марув подверглась критике со стороны бандеровцев из-за выступлений в России.
Кроме того, дуэту Anna Maria, считавшемуся фаворитом голосования, перекрыли дорогу на песенный конкурс, после того как девушки заявили, что Украина «просто потеряла Крым».
Финал Евровидения-2019 состоится в Тель-Авиве 18 мая
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В мире , Видео , Украина
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