На Украине Maruv выдвинули условия для участия в «Евровидении»

Певице Maruv, которая должна представлять Украину на Евровидении, предъявили требование отказаться от гастролей в России. Такой ультиматум выставила, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Об этом сообщила в соцсетях директор НОТУ Виктория Сидоренко.

По ее словам, артистке, победившей в отборочном конкурсе, дали сутки, чтобы определиться, согласна ли она на такие условия, прописанные в контракте с НОТУ.

Сидоренко также заявила, что окончательное решение о том, кто будет представлять страну на Евровидении-2019, примет именно НОТУ, а не зрители Украины.

Реакции организаторов Евровидения на требования НОТУ, нарушающие сразу несколько международных законов о правах человека, пока не последовало.

Ранее певица Марув подверглась критике со стороны бандеровцев из-за выступлений в России.

Кроме того, дуэту Anna Maria, считавшемуся фаворитом голосования, перекрыли дорогу на песенный конкурс, после того как девушки заявили, что Украина «просто потеряла Крым».

Финал Евровидения-2019 состоится в Тель-Авиве 18 мая