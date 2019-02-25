Премьер Японии назвал американцев «бременем Окинавы»

Абэ назвал нынешнюю ситуацию, «при которой военные базы сконцентрированы» на Окинаве, недопустимой. Он признал, что на кабмине «лежит большая ответственность» по снижению этого «бремени», передает ТАСС со ссылкой на NHK.

Премьер обещал «со всей серьезностью» отнестись к референдуму, на котором местные жители проголосовали против базы США.

При этом он попросил с пониманием отнестись к намерению Токио перенести американскую базу из густонаселенного города Гинован в район Хэноко на севере острова.

Глава правительства заверил, что речь именно о переносе, а не о строительстве еще одной базы. По его словам, это позволит обойтись без установки шумопоглощающих панелей для 10 тыс. домов рядом с Футэммой.

Напомним, большинство жителей самой южной японской префектуры Окинава в ходе референдума в воскресенье проголосовали против действующего плана правительства, которое предусматривает сохранение американской военной базы Футэмма.