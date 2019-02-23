Киев назвал отбор на Евровидение частью гибридной войны РФ против Украины

"Национальный отбор на Евровидение-2019, к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", — написал Кириленко в Twitter.

Он добавил, что, по его мнению, "такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на "Евровидение-2019".

В субботу на Украине пройдет финал отбора на Евровидение-2019. В решающую стадию прошли музыкальные группы ANNA MARIA, Freedom jazz, KAZKA, YUKO, Brunettes Shoot Blondes и певица MARUV.

Ранее сообщалось, что солистка YUKO Юлия Юрина является гражданкой РФ, певица MARUV (Анна Корсун) ездит на гастроли в Россию. Также в центр внимания не по музыкальным причинам попали сестры Анна и Мария Опанасюк (ANNA MARIA), которые в интервью одному из телеканалов отказались признать войну Украины с РФ и оккупацию Крыма.

Евровидение в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну".

Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".