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Известный телеведущий умер от передозировки во время секса 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Facebook/Chris Burrous
Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные вскрытия.
Отмечается, что телеведущий скончался еще в конце 2018 года, однако результаты вскрытия стали известны только сейчас.
Согласно отчету, Берроус занимался любовью со своим спутником и одновременно употреблял наркотики. В какой-то момент ему стало плохо. Прибывшие медики нашли его тело на полу.
По некоторым данным, телеведущий также мог умереть из-за гипертонии и сердечно-сосудистого заболевания.
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