Известный телеведущий умер от передозировки во время секса

Известный американский ведущий новостей Кристофер Берроуз умер от передозировки метамфетамина во время сексуального контакта с мужчиной в гостинице Калифорнии. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные вскрытия.

Отмечается, что телеведущий скончался еще в конце 2018 года, однако результаты вскрытия стали известны только сейчас.

Согласно отчету, Берроус занимался любовью со своим спутником и одновременно употреблял наркотики. В какой-то момент ему стало плохо. Прибывшие медики нашли его тело на полу.

По некоторым данным, телеведущий также мог умереть из-за гипертонии и сердечно-сосудистого заболевания.