«Икорочка с сюрпризом»: Одесситку шокировала находка в банке с продуктом

Пользователь Ирина Ткаченко пожаловалась на странную икру, которою она приобрела в одном из магазинов в Одессе, и выложила фотографии некачественного продукта в сообществе «Черный список Одесса» в Facebook.

«Осторожно, икорочка с сюрпризом. Спасибо большое Водный Мир за «качество» Вашей продукции. Неделю звонили, писали, а в ответ тишина! Мол сами купили, ваши проблемы. Будьте внимательны», — написала Ткаченко.

Затем она обновила пост информацией о том, что представители компании все же ответили ей, забрали банку с инородным предметом на экспертизу и обещали изъять всю партию продукта.

Ирина Ткаченко / Facebook

Более половины украинских магазинов продают просроченные продукты, товары без информации и неправильно хранят продукты, нарушая права потребителей.

На днях жительница Днепра из магазина принесла домой апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».