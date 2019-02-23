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«Икорочка с сюрпризом»: Одесситку шокировала находка в банке с продуктом 

Украина.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Пользователь Ирина Ткаченко пожаловалась на странную икру, которою она приобрела в одном из магазинов в Одессе, и выложила фотографии некачественного продукта в сообществе «Черный список Одесса» в Facebook.
«Осторожно, икорочка с сюрпризом. Спасибо большое Водный Мир за «качество» Вашей продукции. Неделю звонили, писали, а в ответ тишина! Мол сами купили, ваши проблемы. Будьте внимательны», — написала Ткаченко.
Затем она обновила пост информацией о том, что представители компании все же ответили ей, забрали банку с инородным предметом на экспертизу и обещали изъять всю партию продукта.
Ирина Ткаченко / Facebook
Более половины украинских магазинов продают просроченные продукты, товары без информации и неправильно хранят продукты, нарушая права потребителей.
На днях жительница Днепра из магазина принесла домой апельсины с червяками. В Ровно в продуктовом магазине «Копейка» покупатели сняли на видео крысу, барахтавшуюся на прилавке с молочными продуктами. А в Киеве кошка справляла нужду в сыпучие продукты в магазине «Фуршет».
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В мире , Украина , Ирина Ткаченко
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