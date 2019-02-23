«Уничтожим миф об общности с русскими»

После завершения "декоммунизации" Украинский институт национальной памяти приступит к "деколонизации" страны. Об этом на пресс-конференции заявил директор учреждения Владимир Вятрович.
Он отметил, что "имперские настроения" очень популярны в южных регионах Украины — в Одессе, Николаеве, Херсоне.
"Отсюда надо и начать старт деколонизации, уничтожить легенды об общности украинцев и русских", — цитирует Вятровича "Украина.ру".
Институт национальный памяти намерен разработать специальный законопроект, опираясь на который можно было бы осуществить "деколонизацию". За его нарушение будет предусмотрена уголовная ответственность.
При этом Вятрович подчеркнул, что в отношении деколонизации "довольно трудно найти какие-то аналоги, на которые могла бы опираться Украина".
Владимир Вятрович известен как активный борец с "коммунистическим прошлым" Украины и один из инициаторов так называемого закона о декоммунизации, запрещающего пропаганду советской символики. В соответствии с документом, на Украине прошла волна переименований городов и улиц, названных в честь государственных деятелей СССР, и были снесены многие памятники.
Глава Института национальной памяти также высказывался за переименование Верховной рады из-за "советского наследия", которое отражено в нынешнем названии украинского парламента. В качестве одного из вариантов он назвал термин "Национальное собрание Украины".