Госдеп поприветствовал итоги выборов в Молдавии

"Соединенные Штаты поздравляют народ Молдовы, Центральную избирательную комиссию и победителей на парламентских выборах 24 февраля. Мы приветствуем оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что парламентские выборы в Молдове были конкурентными и в целом соблюдали основные права человека", — отмечается в заявлении.

"Однако мы разделяем озабоченность ОБСЕ, в том числе обвинения в подкупе избирателей и неправомерном использовании административных ресурсов, и призываем молдавские власти расследовать эти заявления", — подчеркнули в ведомстве.

Госдеп призывает власти страны "серьезно подойти к вопросам ОБСЕ, Венецианской комиссии и рекомендациям других международных организаций по будущим выборам, включая те, что касаются уточнений избирательного кодекса".

Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье. Как сообщается на сайте ЦИК, после обработки 100% протоколов с избирательных участков в Молдавии социалисты лидируют с 31,15% по партийным спискам, блок ACUM набрал 26,84%, демократы — 23,62% голосов, партия "Шор" — 8,32%. Остальные партии не сумели преодолеть избирательный порог в 6%. Ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. В одномандатных округах демократы и социалисты получили по 17 мандатов, ACUM — 12, "Шор" — два, также в парламент проходят три независимых кандидата. Всего в парламенте 101 место.