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Госдеп поприветствовал итоги выборов в Молдавии 

РИА Новости + ещё 156 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США в среду поприветствовал итоги выборов в парламент Молдавии, однако разделил некоторые озабоченности ОБСЕ, говорился в сообщении ведомства.
"Соединенные Штаты поздравляют народ Молдовы, Центральную избирательную комиссию и победителей на парламентских выборах 24 февраля. Мы приветствуем оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о том, что парламентские выборы в Молдове были конкурентными и в целом соблюдали основные права человека", — отмечается в заявлении.
"Однако мы разделяем озабоченность ОБСЕ, в том числе обвинения в подкупе избирателей и неправомерном использовании административных ресурсов, и призываем молдавские власти расследовать эти заявления", — подчеркнули в ведомстве.
Госдеп призывает власти страны "серьезно подойти к вопросам ОБСЕ, Венецианской комиссии и рекомендациям других международных организаций по будущим выборам, включая те, что касаются уточнений избирательного кодекса".
Выборы в парламент Молдавии прошли в воскресенье. Как сообщается на сайте ЦИК, после обработки 100% протоколов с избирательных участков в Молдавии социалисты лидируют с 31,15% по партийным спискам, блок ACUM набрал 26,84%, демократы — 23,62% голосов, партия "Шор" — 8,32%. Остальные партии не сумели преодолеть избирательный порог в 6%. Ни одной из партий не хватает необходимого количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство. В одномандатных округах демократы и социалисты получили по 17 мандатов, ACUM — 12, "Шор" — два, также в парламент проходят три независимых кандидата. Всего в парламенте 101 место.
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В мире , СНГ , ОБСЕ , Госдеп США , Центризбирком России , Молдова
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