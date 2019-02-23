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Порошенко вновь заявил, что Путин не ответил на его телефонный звонок

В США россиянин Лисов признал вину в сговоре с целью совершения кибератаки

Помпео: США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе