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Президент Вьетнама пригласил Ким Чен Ына посетить страну с официальным визитом 

ТАСС + ещё 4 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить социалистическую республику с официальным визитом в ближайшие дни. Об этом в субботу сообщается на сайте МИД Вьетнама.
В заявлении говорится, что Ким Чен Ын официально посетит Вьетнам "в ближайшие дни".
27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое состоится вторая встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Первый в истории саммит США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня прошлого года. По его итогам руководители двух стран подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
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В мире , Азия , Чен Ким , Дональд Трамп , Вьетнам , КНДР
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