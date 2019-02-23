Президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить социалистическую республику с официальным визитом в ближайшие дни. Об этом в субботу сообщается на сайте МИД Вьетнама.
В заявлении говорится, что Ким Чен Ын официально посетит Вьетнам "в ближайшие дни".
27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое состоится вторая встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Первый в истории саммит США и КНДР прошел в Сингапуре 12 июня прошлого года. По его итогам руководители двух стран подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.