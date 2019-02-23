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Помпео: США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Jacquelyn Martin
США нацелены на смену власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Telemundo, текст которого распространила в пятницу пресс-служба Госдепартамента.
"Да, администрация президента [Дональда] Трампа делает и продолжит делать это не только в Венесуэле, но, конечно же, также в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос, намерены ли США "предпринимать действия против недемократических режимов" в Никарагуа и на Кубе вслед за Венесуэлой.
"Это можно видеть по нашей политике. Она отличается от политики предыдущих администраций. Мы признаем, что эти правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они представляют реальную угрозу: угрозу безопасности для народа, угрозу для личности, они лишают людей базовых свобод", — полагает Помпео.
"Соединенные Штаты при администрации президента Трампа старательно работают над тем, чтобы не только в Венесуэле, но и в каждой из этих двух стран были достигнуты положительные результаты для этих народов", — заявил госсекретарь. "Народы должны встать во главе этих усилий, и я убежден, что люди тоже нацелены на то, чтобы сделать это. Американский же народ поддержит их", — добавил дипломат.
"Я надеюсь, что в каждой из этих стран граждане понимают, что иго авторитаризма, которое было им навязано, не является необходимым <…> что у них может быть другая жизнь, и они приложат свои усилия, свою добрую волю и свои гуманные устремления, чтобы достичь лучшего политического решения как в Венесуэле, так и в Никарагуа и на Кубе", — ответил Помпео на вопрос о том, надеется ли он на "эффект домино" в регионе после событий в Венесуэле.
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Комментарии401
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Администрация Президента РФ , Госдеп США , Венесуэла , Куба , Никарагуа , США
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