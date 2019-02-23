Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным можно говорить только "с позиции силы". Об этом он сказал в интервью Fox News.
По словам Порошенко, администрация американского президента понимает "возможную опасность Путина".
"Он (Путин. — Газета.Ru) хочет возрождения, восстановления Российской империи, Советского Союза, и нет никаких границ, которые бы он не преодолел для достижения своей цели", — сказал Порошенко.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала запуск Госдепом США сайта о "российской агрессии" на Украине.