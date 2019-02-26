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Эрдоган обвинил Евросоюз в неискренности из-за саммита с ЛАГ 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Участие лидеров Евросоюза в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Европейского союза в Египте показывает их неискренность, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Первый саммит ЛАГ-ЕС прошел 24-25 февраля в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Во встрече приняли участие порядка 20 европейских и большинство арабских лидеров. С инициативой о проведении встречи, которая бы объединила за одним столом глав Европы и арабского мира, в минувшем сентябре выступил глава Евросовета Дональд Туск.
"ЕС выступает против смертной казни, а ее исполнение запрещено в странах — его членах. О какой демократии может идти речь в Европе, если лидеры ЕС по приглашению путчиста (президента Египта Абделя Фаттаха) ас-Сиси участвуют в саммите ЕС-ЛАГ в стране, где на прошлой неделе были казнены девять молодых людей?" — сказал Эрдоган, выступая в городе Гиресун на севере Турции.
Турецко-египетские отношения ухудшились после свержения президента Египта Мухаммеда Мурси в июле 2013 года и последовавших за этим кровопролитных столкновений. Турецкий лидер Тайип Эрдоган резко осудил действия египетских военных против сторонников свергнутого президента. Турция и Египет в августе 2013 года отозвали своих послов для консультаций. В ноябре Египет объявил персоной нон грата турецкого посла, а Турция — египетского посла.
В минувшую среду управление тюрем Египта привело в исполнение смертный приговор в отношении девяти осужденных за причастность к убийству генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Мухаммед Мурси , Дональд Туск , ЕС , Лига арабских государств , Европейский совет , Египет , Турция
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