Депутат Бундестага: безопасность в Европе возможна только с Россией

Безопасность в Европе возможна только с Россией , заявил депутат Бундестага , член парламентской ассамблеи НАТО Юрген Триттин. Немецкий политик отметил, что мир стоит на пороге новой гонки вооружений из-за действий Дональда Трампа

США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и это угрожает европейской безопасности.

По мнению депутата, необходима европейская инициатива по разоружению, чтобы убрать ядерное оружие НАТО из Европы и отказаться от американской системы противоракетной обороны, передает "Россия 24".