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Арестованный в США российский программист признал вину 

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Фото: AP
Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщил ТАСС адвокат Аркадий Бух.
Признание, по словам юриста, — итог долгих переговоров с прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк. Он добавил, что сторонам еще предстоят продолжительные консультации.
Бух отметил, что Лисова могут приговорить к тому сроку, который он уже отбыл под стражей — более двух лет. В этом случае его сразу освободят. «Это маловероятно, но возможно», — сказал защитник.
После освобождения Лисова, вероятно, отправят на родину.
Россиянина задержали в Барселоне в январе 2017 года. Испанские власти выдали его США. Американские правоохранительные органы подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для кражи банковских данных.
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В мире , Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , США
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