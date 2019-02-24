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«Шоу пропаганды»: Венесуэла обвинила США и Колумбию в нарушении Устава ООН 

ТК «Звезда» + ещё 7 24 минуты назад
Фото: tvzvezda.ru
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса обвинил власти США и Колумбии в нарушении почти всех принципов и целей Устава ООН.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Ареаса обвинил Соединенные Штаты и Колумбию в нарушении принципов и целей устава Организации Объединенных Наций в связи с «шоу пропаганды, организованным на границе».
Об этом министр иностранных дел написал в своем Twitter-аккаунте. Он добавил, что мировое сообщество следит за тем, что происходит на границе и в ООН примут меры.
Ранее спикер парламента Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил о том, что колонна с гуманитарной помощью из колумбийского города Кукута выдвинулась к границе между двумя странами, а венесуэльские военные применили слезоточивый газ против разгружающих.
Президент Венесуэлы объявил, что территория Колумбии используется США для атак на Каракас, разорвал политические и дипломатические отношения с этой страной и объявил о том, что колумбийские дипломаты должны в течение суток покинуть Боливарианскую республику.
Также Мадура распорядился разместить военных на границе с Колумбией, а также закрыть переходы на бразильской границе, где может складироваться гумпомощь из США.
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Комментарии2
В мире , МИД , ООН , Венесуэла , Колумбия , США
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